Comune di Viterbo: stop all’attività fisica negli spazi pubblici

"Ho firmato ora l'ordinanza che vieta l'attività fisica negli spazi pubblici, inoltre ho limitato entro 500 metri da casa la possibilità di uscire per l'esigenze dei propri cani", così Giovanni Arena annuncia le nuove misure, ancora più severe, che il Comune di Viterbo sta mettendo in campo per combattere il coronavirus: "Intensificazione dei controlli. Scattano le sanzioni. Si può uscire solo per urgenze reali"

L’allarme lanciato da molti sindaci di città italiane infatti riguarda proprio l’attività all’aria aperta: troppa gente in giro, ed i contagi non accennano a calare. Per questi motivi, sono diversi i comuni che anche nella Tuscia stanno vietando la possibilità di fare passeggiate e sport nei luoghi pubblici: tra questi, oltre a Viterbo, Bagnoregio, e Montalto di Castro.

Il testo dell’ordinanza:

Ord. n. 33 del 20/3/2020. Il sindaco ordina a tutti i cittadini:

1. di osservare scrupolosamente tutte le misure di contrasto, prevenzione e contenimento alla diffusione e al contagio da coronavirus COVID-19, ed in particolare:

2. astenersi dalle attività motorie e da qualsiasi pratica sportiva svolte all’aperto, in luoghi pubblici e aperti al pubblico, fatta eccezione per i casi di necessità motivati esclusivamente da patologie, previa specifica certificazione medica;

3. tutti i cittadini proprietari o comunque aventi la disponibilità di cani potranno accompagnare detti animali al massimo nel raggio di 500 metri di distanza dalla propria abitazione, con riferimento al tragitto più breve;

4. sono fatti salvi gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal DPCM dell’8 marzo 2020 articolo 1 lettera a) richiamato dal DPCM 9 marzo 2020, che prevede che gli stessi siano giustificabili esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza con obbligo di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l’auto-certificazione delle comprovate ragioni dello spostamento.

A fronte della crescente diffusione dell’emergenza epidemiologica, risulta necessario assumere ancora più stringenti iniziative atte a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio – si legge nell’ordinanza -. Considerate le ripetute e sempre più stringenti raccomandazioni alla cittadinanza emesse dalle autorità sanitarie per limitare al massimo gli spostamenti, riducendoli esclusivamente ai casi di improrogabile necessità e considerato che, nonostante tali raccomandazioni, si è registrato il diffondersi oltremisura ed in modo incontrollabile delle attività sportive e motorie nel territorio di questo comune, così come dell’utilizzo degli animali d’affezione per effettuare passeggiate; considerato inoltre che, nel territorio del Comune di Viterbo, sono stati segnalati numerosi casi in cui la deroga prevista nei DPCM citati per le attività motorie all’aria aperta e per la passeggiata igienica degli animali da affezione viene utilizzata per aggirare la regola generale ed imperativa che vieta ogni spostamento delle persone fisiche, fatta eccezione per gli spostamenti dovuti ad esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, ecco l’emanazione dell’ordinanza del sindaco Arena, con efficacia immediata e fino a nuove indicazioni fornite dallo Stato.

“Lo avevo già anticipato ieri – ha spiegato Arena -. Tutti e dico tutti dobbiamo rimanere a casa. Abbiamo intensificato i controlli. I trasgressori verranno sanzionati”.