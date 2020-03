Da Montefalco un grande brindisi virtuale con produttori e istituzioni: Splash Mob sul web con una bottiglia di Sagrantino

NewTuscia – MONTEFALCO – Un grande brindisi virtuale per vivere un momento di condivisione e socialità in questa difficile fase mondiale. È l’iniziativa del Consorzio Tutela Vini Montefalco, che vedrà i produttori dell’area e i rappresentanti istituzionali – già confermata l’adesione del sindaco di Montefalco Luigi Titta e della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei – sintonizzati on line domenica 22 marzo alle ore 19.30, rigorosamente insieme a una bottiglia di Montefalco Sagrantino Docg, da stappare insieme per un grande flash mob virtuale.

“Socialità, condivisione e incontro rappresentano la vera forza del vino – afferma il presidente del Consorzio Tutela Vini Montefalco Filippo Antonelli –. Questa iniziativa nasce dunque proprio per ritrovare una socialità, seppur a distanza, con l’auspicio di riscoprire quella vera molto presto. Il complesso momento mondiale ha costretto ciascuno di noi a cambiare rapidamente le nostre abitudini di vita e ci spinge a immaginare iniziative che riescano ad accorciare le distanze, seppur virtualmente, e a lanciare un segnale di vitalità e di speranza per il comparto vitivinicolo. Il Consorzio ha perciò pensato ad un grande flash mob, denominato Splash Mob, uno spruzzo di Sagrantino, a simboleggiare un’ondata di positività in un momento così difficile, che ci darà la possibilità di vivere attimi di condivisione, come il vino ci ha sempre insegnato a fare. Invitiamo quindi tutti gli utenti a sintonizzarsi sulla pagina Facebook del Consorzio Tutela Vini Montefalco per brindare insieme a noi”.

flash mob sarà trasmesso sulla pagina Facebook del Consorzio (https://www.facebook.com/consorzio.montefalco/), dalla quale gli utenti potranno commentare partecipando virtualmente e ricreando di fatto un momento di socialità. Attivando le notifiche per i video in diretta del Consorzio Tutela Vini Montefalco, gli utenti riceveranno una notifica ogni volta che si attiverà una diretta Facebook. Inoltre utilizzando l’hashtag #sagrantinosplashmob gli utenti potranno pubblicare la propria foto insieme ad una bottiglia di Sagrantino, che sarà pubblicata poi sui canali social del Consorzio. Sarà come ritrovarsi in piazza a Montefalco per un bicchiere di vino, in grado di restituire un senso di calore e compagnia. Produttori e istituzioni stapperanno insieme una bottiglia di Montefalco Sagrantino Docg per un grande e significativo brindisi virtuale che renda tutti più vicini – seppur ognuno a casa propria – con l’auspicio di poter presto azzerare ogni distanza.