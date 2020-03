NewTuscia – ROMA Il bollettino che quotidianamente aggiorna il dato dei contagiati e delle vittime causate dal virus Covid-19 si accresce di un numero sempre maggiore di operatori della sanità. “Per questo motivo la torniamo a chiedere che, senza ulteriore attesa, questi eroi impegnati quotidianamente in prima linea siano messi nelle massime condizioni di sicurezza” dichiara il segretario nazionale della UGL Sanità Gianluca Giuliano. “Riscontriamo come i ripetuti appelli che abbiamo lanciato nei giorni scorsi, raccogliendo anche i disperati messaggi provenienti dai lavoratori impegnati sul campo, non sono stati ascoltati. NewTuscia – ROMA Il bollettino che quotidianamente aggiorna il dato dei contagiati e delle vittime causate dal virus Covid-19 si accresce di un numero sempre maggiore di operatori della sanità. “Per questo motivo la torniamo a chiedere che, senza ulteriore attesa, questi eroi impegnati quotidianamente in prima linea siano messi nelle massime condizioni di sicurezza” dichiara il segretario nazionale della UGL Sanità Gianluca Giuliano. “Riscontriamo come i ripetuti appelli che abbiamo lanciato nei giorni scorsi, raccogliendo anche i disperati messaggi provenienti dai lavoratori impegnati sul campo, non sono stati ascoltati.

Continuano a essere insufficienti o inadeguati i DPI che devono tutelare gli operatori. Inoltre – prosegue Giuliano – le cifre ci aggiornano di un numero crescente di contagiati. Non si può più aspettare. Per la loro sicurezza, per quella dei ricoverati, chiediamo che vengano estesi i tamponi, in ogni Regione, a tutti gli operatori della sanità per contenere al massimo i rischi a cui possono essere esposti e la possibilità dello svilupparsi di nuovi contagi. Bisogna agire con rapidità, senza indugio, per contrastare il diffondersi del virus e tutelare le persone che si stanno impegnando senza sosta, al servizio dei cittadini, per vincere questa battaglia”.