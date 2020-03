Coronavirus, positivo un cittadino di Vitorchiano. L’annuncio del Sindaco Grassotti su Facebook

Con un posto su Facebook il Sindaco Ruggero Grassotti ha comunicato alla cittadinanza la presenza di una caso positivo al Coronavirus nel comune di Vitorchiano.

“Cari concittadini,

sono stato da poco avvisato dall’unità di crisi della asl di Viterbo riguardo il caso di un cittadino di Vitorchiano positivo al coronavirus.



Al momento sono state attivate tutte le procedure previste dai protocolli sanitari in questa situazione. Tutte le persone che hanno avuto contatti con il caso specifico andranno in quarantena e si atterranno scrupolosamente alle disposizioni sanitarie previste.

Approfitto, per ricordare a tutta la cittadinanza che il miglior modo per contrastare il contagio è quello di seguire, rigorosamente, le indicazioni del ministero della salute riguardo i comportamenti da tenere per l’igiene personale e ridurre al minimo indispensabile gli spostamenti dal proprio domicilio.



Colgo l’occasione per ringraziare tutti i lavoratori che in questi giorni con il loro impegno quotidiano, e sicuramente con maggiore rischio per la propria salute, ci garantiscono i servizi di base. Si tratta dei dipendenti comunali, degli operatori sanitari, delle forze dell’ordine e dei privati che con le loro attività garantiscono gli approvvigionamenti dei beni di prima necessità.

Un ultimo saluto e ringraziamento ai volontari della protezione civile di Vitorchiano che da alcuni giorni si adoperano per consegnare a domicilio medicinali ai nostri anziani.

Il Sindaco

Ruggero Grassotti “