Coronavirus. La Polizia provinciale è attiva su tutto il territorio del Comune di Palermo

NewTuscia – PALERMO – Riceviamo e pubblichiamo. In merito alle dichiarazioni dei quattro consiglieri comunali della Lega a Palermo, Igor Gelarda, Marianna Caronia, Alessandro Anello ed Elio Ficarra secondo i quali “la Polizia Provinciale non è assolutamente coinvolta in alcuna forma di controllo.

Si smentisce categoricamente e si fa presente che la Polizia Provinciale è regolarmente in servizio e che svolge costantemente attività sia in ambito ambientale sia, in queste particolari giornate, in ambito di prevenzione.

Attraverso il servizio sulle strade, invitato i cittadini al rispetto delle misure del DPCM, diffondendo il messaggio via megafono che è stato inviato, nei giorni scorsi, a tutti Sindaci dei Comuni della Città Metropolitana di Palermo.

Lo comunica con una nota la Direzione Polizia Provinciale e Ambientale, Direttore Comandate Giuseppe La Manno