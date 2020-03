Civita Castellana. Consegna domiciliare, elenco delle aziende sul territorio

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – A seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, con il quale sono state sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, l’Assessorato al Commercio del Comune di Civita Castellana ha stilato un elenco delle aziende presenti sul territorio e disponibili alla consegna domiciliare.

“E’ stato un lavoro coordinato con le aziende del territorio, molto importante sia per i commercianti, che così facendo possono comunque continuare il servizio seppur in maniera ridotta, che per i cittadini, i quali possono beneficiare di questi servizi” dice l’Assessore delle Attività produttive e Vicesindaco Alberto Cataldi. Presente sul sito istituzionale del Comune di Civita Castellana il form in cui è possibile iscriversi. E’ un brutto momento, ma insieme lo supereremo.

Comune di Civita Castellana