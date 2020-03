C.A.R, De Priamo-Aurigemma (Fdi): “Soci ascoltino istanze aziende”

NewTuscia – ROMA – “In questo momento di enorme difficoltà, come abbiamo affermato in più occasioni, è necessario adottare misure concrete per supportare le imprese che costituiscono il nostro tessuto produttivo e che adesso stanno vivendo una situazione particolarmente critica. In tal senso è importante ascoltare le istanze dei produttori e delle aziende che operano presso il C.A.R. ( Centro agroalimentare Roma), sito a Guidonia. Queste attività, che già convivevano con problematiche legate alla concentrazione produttiva determinata dall’anomalo andamento climatico, ora vanno incontro ad una situazione di vera emergenza a causa del coronavirus, considerato anche lo stop al settore alberghiero e della ristorazione. Dunque, tali aziende rischiano di non poter sostenere i costi del lavoro e dell’occupazione.

Per questi motivi, come appunto richiesto dalle aziende e dalle categorie, riteniamo prioritario che i soci del C.A.R. ( regione Lazio, Roma Capitale, Città Metropolitana, Camera di Commercio) possano valutare l’adozione di alcune misure specifiche, come la sospensione temporanea, o almeno la riduzione, del canone di locazione degli stand. Sarebbe un segnale di grande rilevanza e sensibilità, che fornirebbe un contributo vitale per un comparto che sta facendo grandissimi sacrifici e che ora sta vivendo un periodo davvero complicato”

Lo dichiarano in una nota congiunta il consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma e il Capogruppo Fdi al Comune di Roma Andrea De Priamo