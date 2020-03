Per spacciare droga, si indebita e finisce sotto usura: arrestato sia lo spacciatore che l’usuraio

NewTuscia – TUSCANIA – I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tuscania, al termine di una articolata indagine, hanno prima arrestato uno spacciatore, italiano di circa 25 anni, poiché hanno riscontrato a suo carico numerosi episodi di spaccio, e a seguito delle indagini hanno anche arrestato un uomo sempre italiano di circa 60 anni, per usura nei confronti proprio dello spacciatore.

Dalle indagini infatti, è emerso che per avere soldi per la sua attività di spaccio, il giovane aveva chiesto un prestito all’usuraio di 5000 euro, e non riuscendo a rientrare del debito avrebbe dovuto restituire 8000 euro, cosa che è avvenuta versando a garanzia due assegni di 4000 euro, peraltro sottratti fraudolentemente dal giovane alla madre.

Ieri l’esecuzione delle misure cautelari agli arresti domiciliari da parte dei carabinieri, per spaccio nei confronti del giovane e per usura nei confronti dell’anziano.