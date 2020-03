Smart Working. Movimento Civico per Tarquinia: tutelare i lavoratori nel pubblico e nel privato

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo.

Il capogruppo del Movimento civico di Tarquinia in consiglio comunale, stante la difficile situazione socio-sanitaria in atto nel nostro Paese, chiede al Presidente del Consiglio comunale l’operatività della commissione dei capigruppo 24 ore su 24 per contribuire democraticamente alle scelte amministrative; scelte che dovrebbero servire a tutelare tutti i lavoratori nel pubblico e nel privato rispettando gli accordi sindacali firmati a livello nazionale.

Si fa riferimento in particolare alle richieste che possono avanzare i lavoratori sia nel pubblico che nel privato per svolgere il lavoro da casa (smart working), che va, dove ci siano richieste, rapidamente autorizzato.

Gli strumenti attuali consentono inoltre ai capigruppo di discutere confrontarsi e decidere o capire come mai già certe scelte hanno teso a isolare le farmacie del Lido e del centro storico.

Si invitano gli altri capigruppo di maggioranza e di opposizione a esprimersi in proposito. Movimento civico per Tarquinia

