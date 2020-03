Forlanini: Leodori, Roma va sanificata, invece di bolle da balconcino

NewTuscia – ROMA – “Apprezzabile la nuova posizione del dottor Massimo Martelli. Pensiamo tutti a uscire da questa emergenza e a rinascere come hanno suggerito anche i primari del San Camillo Forlanini che voglio ringraziare per la lettera e il lavoro che stanno facendo insieme ai nostri medici e infermieri”.

Lo scrive su Facebook il vice presidente dalla Regione Lazio Daniele Leodori.

“Chi, invece, produce polemiche per riempire la rete sarà giudicato dai cittadini che sono più intelligenti e lucidi di chi si affaccia dal balconcino e spara… bolle. Grazie sempre più chi lavora con responsabilità per il bene di Roma, che – conclude Leodori – deve essere sanificata al più presto così come vanno tutelati i dipendenti che operano negli uffici e non solo. #iorestoacasa #usiamolatesta.”.