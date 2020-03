Casa dello studente, altra ragazza positiva al coronavirus. Quarantena prolungata fino al 21 marzo

NewTuscia – VITERBO “La nostra quarantena non finirà oggi ma il 21 di marzo. Questo perché circa 7 giorni fa un’altra persona è risultata positiva al coronavirus motivo per cui la nostra quarantena è stata ‘riavviata’. Ma niente paura. Oggi sarà una giornata un po’ movimentata perché verrà eseguita la sanificazione totale dell’intera struttura”, così racconta Enrico Fiordiponti, uno dei 96 ragazzi trattenuti alla Casa dello Studenti di Via Cardarelli a Viterbo, dopo la scoperta della positività al covid 19 di una studentessa georgiana.

L’isolamento, che sarebbe dovuto finire oggi, è stato prolungato per altri giorni, per via della positività di un’altra studentessa, una ragazza spagnola di 22 anni che aveva avuto contatti diretti con la prima studentessa risultata positiva.

La ragazza non può uscire dalla propria camera, ma sarebbe asintomatica. Gli altri studenti assicurano che sta bene.