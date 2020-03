Zanzariere plissettate: estetica, funzionalità e sicurezza

NewTuscia – Le zanzariere plissettate oggi vengono molto ricercate e apprezzate per i numerosi vantaggi che offrono e non soltanto dal punto di vista estetico. Queste zanzariere, chiamate comunemente anche plissé, migliorano notevolmente il comfort abitativo e si rivelano facili da usare, da installare e da mantenere pulite nel tempo. Inoltre sono particolarmente sicure, per questo molto indicate in contesti in cui vivono bambini, anziani, persone disabili e animali domestici.



Zanzariere plissettate: caratteristiche e funzionamento

A differenza dei modelli tradizionali, le plissè sono sprovviste di cassonetto di raccolta e del sistema a molla e infatti si aprono e chiudono a fisarmonica. Tutto questo consente una facile installazione su porte e finestre di grandi dimensioni e anche in presenza di spazi ridotti.

La rete della zanzariera scorre in maniera fluida e vanta l’innovativo sistema di apertura frizionata per garantire un preciso controllo da parte dell’utente. La rete, più nello specifico, si adatta ad ogni situazione quotidiana: quando è chiusa rimane tesa, mentre quando aperta si mantiene impacchettata e può essere bloccata stabilmente in qualsiasi punto.

Disponibili in versione verticale o orizzontale, così come in tantissime combinazioni di colori, le zanzariere plissettate possono essere realizzate anche nella variante pellicolata in PVC. Grazie a questa soluzione la zanzariera a montaggio frontale potrà avere un effetto legno o persino le stesse colorazioni e finiture dell’infisso già presente, per ricreare così abbinamenti sempre perfetti e adatti a qualsiasi stile d’arredo.

Bisogna anche considerare che le zanzariere plissettate si rivelano durature nel tempo e molto veloci da montare. Vengono realizzate con poche componenti in alluminio di elevata qualità e una volta installate consentono anche di eliminare i comuni errori di fuori-squadro.

Perché scegliere le zanzariere plissè?



Una delle caratteristiche che contraddistingue le zanzariere plissettate da quelle comuni è la guida a pavimento sottilissima, a volte del tutto assente o al massimo alta solo 5 mm. Questo accorgimento costruttivo agevola notevolmente il passaggio continuo, specie in contesti dove ci sono persone con difficoltà motorie che utilizzano carrozzine, bambini piccoli e animali.

La zanzariera con la sua struttura non rappresenta un ostacolo ma un elemento funzionale e semplice da usare. La rete, priva di molla di richiamo, può essere ritratta e fermata nel punto che si desidera, senza che scappi di mano come avviene con i modelli di zanzariera comune.

Avere zanzariere plissettate significa quindi dire addio ai disagi e problemi di malfunzionamento tipici dei modelli classici, quali il riavvolgimento della rete o la sua fuoriuscita dalle guide, apertura improvvisa e incontrollata, l’arresto dello scorrimento, la rottura della molla e tanto altro.

Ulteriore grande punto di forza delle plissé è certamente la semplice manutenzione. L’assenza del cassonetto e del sistema a molla non costringe l’utente a compiere operazioni di pulizia difficoltose e che spesso non offrono nemmeno buoni risultati, perché alcune parti sono molte complicate da raggiungere.

Nel caso delle zanzariere plissè non sarà necessario smontare le guide o il vano finestra per poter arrivare al tubo di avvolgimento in cui si annidano insetti e polvere. Basta semplicemente un panno umido e un normalissimo aspirapolvere per rimuovere completamente i residui di polvere e lo sporco accumulato, così da fare ritornate la zanzariera plissettata come nuova.