Ventilatori industriali ma sono davvero “industriali”?

NewTuscia – L’acquisto dei ventilatori industriali comporta una certa ponderazione e anche un preliminare studio. Un modello non vale l’altro. Occorre documentarsi adeguatamente prima di affrontare qualsiasi investimento per evitare di doversene pentire. Del resto in commercio esistono tanti modelli sui quali spaziare e il rischio di acquis tare un ventilatore industriale destinato a smettere di funzionare irrimediabilmente, e anche in poco tempo, è sicuramente molto alto.

I ventilatori usati in ambito industriale differiscono fra loro sotto diversi profili e specialmente per la robustezza e durevolezza dei materiali con i quali vengono realizzati. Indispensabili negli impianti di aspirazione e filtrazione dell’aria, i ventilatori industriali il più delle volte sono sottoposti ad un uso continuo e lavorano senza alcuna interruzione anche in condizioni critiche. Questi macchinari riescono a trattare efficacemente svariate tipologie di sostanze inquinanti, oltre che flussi d’aria di grosse portate a diverse temperature.

Un ventilatore industriale sfrutta la forza centrifuga e a questo scopo viene appositamente rivestito da un involucro a forma di spirale, al centro del quale ruota la ventola. Questa, a sua volta, è munita di pale che imprimono un movimento rotatorio all’aria, in modo da portarla verso l’esterno della ventola stessa. L’aria verrà in definitiva dirottata nella bocca di mandata.

Considerando il funzionamento di un ventilatore industriale è facile comprendere come la ventola giochi un ruolo determinante e rappresenti in qualche modo il cuore della macchina. Tuttavia, la crisi economica che ha inevitabilmente colpito anche il settore dell’edilizia nel 2008, ha spinto costruttori non specializzati ad entrare nel settore dei ventilatori industriali.

La conseguenza di questo fenomeno può essere facilmente immaginata. L’offerta dei ventilatori industriali si è notevolmente ampliata con macchine economiche, pronte per la vendita ma nei fatti poco affidabili. Molti produttori hanno continuato a descrivere questi ventilatori come “industriali”, pur producendoli con materiali scadenti e ventole assolutamente inadeguate per lavorare h24 in contesti come acciaierie, raffinerie, industrie chimiche ecc.

La scelta di un ventilatore che sia davvero industriale

La condizione creatasi dopo il 2008 ha mandato certamente in confusione i proprietari delle aziende che si sono ritrovati a scegliere i ventilatori industriali prendendone visione tramite catalogo, senza avere approfondite informazioni sulla bontà complessiva del prodotto o comprenderne appieno le funzionalità. Chi ha affrontato una simile esperienza rimpiange ancora di aver mandato letteralmente in fumo il budget aziendale, visto che questi ventilatori si sono rivelati inadatti per i vari tipi di impianti a cui erano destinati.

In tanti casi quei ventilatori, impropriamente sono stati chiamati “industriali”, sono stati equipaggiati con le stesse ventole montate sui forni per il trattamento termico dell’acciaio. Questa la ragione dei continui malfunzionamenti che costringevano a stoppare tutta la linea di produzione, con inevitabile perdita di tempo e denaro.

L’esperienza insegna oggi che quando si deve acquistare un ventilatore industriale è molto importante valutarne l’affidabilità nel tempo. Questo permetterà di trovare un modello in linea con le proprie aspettative e soprattutto costruito adeguatamente, ovvero in grado di svolgere il suo dovere senza dare problemi di scarse prestazioni.

Purtroppo molto spesso è facile incontrare rappresentati frettolosi, spinti solo dall’intento di vendere un determinato modello di ventilatore industriale, senza nemmeno preoccuparsi se possa soddisfare le specifiche esigenze. In base all’utilizzo che se ne deve fare un certo modello di ventilatore industriale può andare bene ma altri possono rivelarsi un vero flop.

Il supporto specializzato si rivela quantomai indispensabile per trovare davvero il ventilatore industriale effettivamente progettato sulle condizioni del proprio impianto, durevole nel tempo, robusto, oltre che provvisto di garanzia. Non rimane quindi che approfondire l’argomento e raccogliere tutte le informazioni del caso prima di compiere ogni decisione d’acquisto definitiva.