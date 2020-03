Solidarietà digitale: distanti, ma uniti

NewTuscia – VITERBO – #iorestoacasa. Questo è l’hashtag, oltre che il motto, che in questi giorni ha spopolato in rete, in maniera particolare sui social. Giornali, emittenti radiofoniche e televisive, nonché personaggi famosi in questi giorni stanno lanciando questo messaggio: restare a casa è l’unico modo per combattere l’avanzata del virus. E non importa la fazione o lo schieramento politico, l’Italia è unita. Gli Italiani si fanno forza. Una comunicazione pulita, veritiera e sempre aggiornata sta contraddistinguendo il nostro stato. Oltre la consueta conferenza stampa giornaliera il Dipartimento della Protezione Civile, a tal proposito, ha messo a disposizione dei cittadini un cruscotto geografico interattivo che mostra l’andamento del virus. In una versione desktop e in una ottimizzata per mobile. Attiva da parte di tutte le istituzioni è anche la guerra contro le fake news, che spopolano soprattutto sul web. In aiuto al nostro governo sono intervenute le big tech come Facebook, Twitter e YouTube che hanno rediretto tutto il traffico delle ricerche, effettuate sui loro siti (Es. Facebook, Instagram, Twitter, etc..), riguardanti il Covid-19 verso gli account ufficiali dello stato italiano. La solidarietà in Italia è tanta. Le grandi società non hanno atteso e hanno messo a disposizione abbonamenti, risorse e molto altro. Il tutto è disponibile su un sito dedicato. Molti personaggi di spicco del nostro panorama nazionale hanno donato alla Protezione Civile e ai presidi ospedalieri impegnati in prima linea. Esprimendo così la loro vicinanza. E così ha voluto fare anche l’amministrazione viterbese. “Un nostro omaggio alla Città. A tutti coloro che in questo momento difficilissimo stanno prestando servizio per la nostra incolumità. Un pensiero particolare va all’amico Mario nel giorno della sua scomparsa. A lui la nostra dedica non avendolo potuto salutare in un ultimo abbraccio”. Con queste parole, e con l’immagine in copertina a questo articolo raffigurante il palazzo comunale di Viterbo illuminato dal Tricolore, il consigliere Paolo Bianchini ha voluto esprimere gratitudine a chi sta prestando, attivamente, servizio durante questa nuova emergenza, nella nostra città.

Matteo Menicacci