Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 18/03/2020

Viterbo

Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente nelle ore diurne; in serata si confermano le condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature comprese tra +5°C e +16°C.

Lazio

Tempo stabile nella giornata con ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, addensamenti sparsi al pomeriggio sulle aree interne. Prevalentemente sereno nel corso delle ore serali.

Italia

Altra giornata all’ insegna del tempo stabile e asciutto sulle regioni settentrionali e fin dalle prime ore del mattino. Da segnalare soltanto delle nubi irregolari in Romagna e con esse locali e brevi fenomeni in Appennino tra la mattinata e il pomeriggio.

Cieli sereni o al più poco nuvolosi al centro Italia e tempo stabile eccetto possibili piogge o acquazzoni in Appennino tra Marche, Umbria e Toscana. Variabilità sulla Sardegna con locali piogge o brevi acquazzoni al pomeriggio, bel tempo e sole prevalente sulle altre regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature in lieve aumento.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/watch?v=ttOhm2qGW_M