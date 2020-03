Grondaie a Roma: il primo elemento di protezione per un edificio

NewTuscia – La grondaia è il primo elemento di protezione per un edificio. Spesso la sua utilità viene sottovalutata, esattamente come la manutenzione e il momento opportuno per sostituirla. Tali grondaie possono essere realizzate in più materiale, ognuno con pregi e difetti specifici, ed ovviamente con prezzi differenti. In questo articolo però ci occuperemo della realizzazione grondaie a Roma.



Come anticipato, quello delle grondaie rappresenta la prima protezione utile dell’edificio. La loro inefficienza può portare a conseguenze, anche economiche, ben più gravi rispetto alla loro manutenzione o sostituzione. Quando tali grondaie infatti perdono di efficacia, perché i detriti portati dal vento come le foglie ostacolano il normale deflusso dell’acqua, questa comincia a gocciolare sulle pareti.

Le conseguenze di questo gocciolamento, i primi tempi saranno difficilmente avvertibili. Con il passare dei mesi e degli anni però, l’acqua comincerà ad infiltrarsi nelle pareti, fino a manifestare i primi segni del logorio anche all’interno degli appartamenti, con delle macchie di umidità. Trascurando questi sintomi, l’umidità può generare delle vere e proprie formazioni di muffe, che ricordiamo essere molto dannose per la salute delle persone, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili come bambini e anziani.

Nei casi più estremi infine, ovvero laddove la situazione sia stata del tutto trascurata per lungo tempo, l’acqua arriverà fino alle fondamenta stesse dell’edificio, situazione che a lungo andare potrebbe compromettere la stabilità dell’edificio stesso.

Grondaie a Roma: quali materiali?

A questo punto sicuramente saranno più chiare le conseguenze di un’eventuale trascuratezza su manutenzione e sostituzione delle grondaie. Ora ci soffermeremo sui materiali con cui tali grondaie possono essere realizzate, con un’attenzione particolare su quelle in rame. I materiali sono:

• PVC. Le grondaie realizzate in PVC sono le più economiche in commercio. L’installazione non risulta particolarmente difficile, ma la loro vita utile non è molto lunga. Seppur siano piuttosto resistenti agli sbalzi di temperatura infatti, con il passare del tempo diventano fragili e si possono crepare facilmente.

• Acciaio. L’acciaio è sicuramente un ottimo materiale che dura a lungo nel tempo, e grazie a particolari trattamenti può resistere molto bene alle intemperie. Controindicazioni: costo alto e difficoltà di installazione, data la poca duttilità del materiale.

• Alluminio. L’alluminio rimedia alla condizione di poca duttilità dell’acciaio, e consente di risparmiare del denaro nella fase di installazione, ma rimane comunque un materiale piuttosto costoso e con una vita utile inferiore ad altri materiali.

• Rame. Il rame rappresenta probabilmente la miglior scelta in fatto di grondaie. Sicuramente non ci troviamo di fronte ad un materiale economico, ma i vantaggi offerti sono numerosi. In prima battuta la lunghissima vita utile, che nelle migliori condizioni di manutenzione, può arrivare anche a 50 anni. In secondo luogo, anche l’installazione risulta piuttosto semplice, perché il rame è un materiale piuttosto morbido e facilmente lavorabile. Infine, un terzo aspetto puramente estetico completa il quadro dei vantaggi. Sul rame, con il tempo si crea una patina di ossido, che oltre a rappresentare un’ulteriore protezione per la grondaia stessa, dona quell’aspetto caratteristico molto piacevole alla vista.

Grondaie in rame: come installarle?

A prescindere che la scelta sia ricaduta sul funzionale e vantaggioso rame, o su altri materiali, un ultimo aspetto da considerare è quello dell’installazione. A meno che la persona non possieda le competenze e le attrezzature adeguate, sono assolutamente da sconsigliare le soluzioni fai da te. I motivi di questa considerazione sono due, ovvero che si tratta di lavori in quota da eseguire con la massima professionalità possibile. Un’opera non eseguita a regola d’arte infatti, potrebbe portare ad interventi successivi che farebbero di fatto lievitare il costo totale.