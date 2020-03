Come eliminare le termiti dal legno, prima che sia troppo tardi

NewTuscia – Quando si sente parlare di attacchi di termiti ai pensa sempre che siano cose che accadono sempre agli altri o che si manifestino solo ed esclusivamente in ambienti sporchi e malcurati. Non bisogna, invece, assolutamente dare per scontato quanto sopra poiché qualsiasi appartamento, anche il più pulito e raffinato potrebbe andare incontro a un potenziale attacco di termiti.

Sono devastanti, vediamo al lora come eliminare le termiti. Attaccano il legno in un modo talmente profondo che, se hanno il tempo di procedere, alla fine risulterà totalmente svuotato in tutta la sua natura. Questo perché, a differenza dei tarli che scavano soltanto delle lunghe gallerie all’interno del legno, le termiti si cibano dello stesso divorando totalmente tutta la matrice lignea direttamente dall’interno. Dato che tali insetti prediligono il buio, spesso è impossibile accorgersi della loro esistenza e pertanto il più delle volte restano liberi di agire fino alla totale distruzione dei vari materiali: armadi, parquet, scale, letti e così via, fino ad arrivare nelle situazioni peggiori alle parti strutturali delle abitazioni.

Per tale ragione è fondamentale, alle prime avvisaglie, procedere all’eliminazione delle termiti in modo rapido ed efficace. Ci sono diversi rimedi naturali che vengono consigliati per allontanare le termiti dalla propria abitazione per chi volesse tentare col sistema fai da te, mentre numerose sono le ditte specializzate nella loro disinfestazione a cui si può rivolgere chi ha bisogno di interventi profondi.

I rimedi natura per eliminare le Tremiti

Uno dei suggerimenti che viene spesso tramandato dalle nostre nonne è quello di posizionare all’interno degli armadi di casa un flaconcino contenente la buccia di un’arancia con un po’ di canfora. Pare che questo sia poco gradito alle termiti.

L’altro tentativo che si può fare è creare un’insetticida casalingo usando dell’acido borico, facilmente acquistabile al supermercato. Tale prodotto andrà mescolato con un cucchiaino di zucchero e uno di latte e poi posizionato all’interno di tappi da bottiglia da distribuire sulle zone contaminate. Attenzione, però, di fare in modo che né bambini né animali domestici ne possano entrare a contatto, in quanto si tratta di una miscela altamente tossica.

Affidarsi a professionisti di settori

Se ci si trova in presenza di un primissimo leggero attacco, forse qualche metodo naturale potrebbe funzionare come rimedio contro le termiti. Questo avviene quando ci si accorge subito di quei piccoli puntini gialli che puntano sul legno. Dato, però, che le termiti sono molto simili alle formiche con le ali, a volte ci si può confondere – sempre ammesso che si riesca di giorno ad intravederne qualcuna – e non agire con la necessaria tempestività. È per questo che è sempre maggiormente sicuro rivolgersi ad aziende specializzate in grado di sterminare le termiti all’origine.

Questi insetti, infatti, vivono in colonie che sono parecchio distanti dal luogo di attacco per cui non è sufficiente uccidere gli elementi che si trovano all’interno di un dato mobilio, ma bisogna operare direttamente al loro nido.

Chi opera professionalmente nel campo della disinfestazione delle termiti, grazie all’esperienza pluriennale, né conosce i loro comportamenti e di conseguenza può applicare che le corrette ed efficienti misure per localizzare i punti dove si trovano le termiti e, tramite esche chimiche o nuovi trattamenti ecologici, procedere con lo sterminio.