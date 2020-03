Consulenza direzionale: ricerca e metodo per massimizzare l’investimento

NewTuscia – Il punto chiave della scelta della consulenza direzionale è la ricerca di un metodo per massimizzare il ritorno dell’investimento, dal punto di vista gestionale, economico e produttivo.



Aver intrapreso un percorso esclusivamente teorico non sempre paga, perché l’esperienza sul campo, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei processi d’impresa e la costruzione di canale di business nuovi che riescono a mantenere il passo coi tempi.

La consulenza direzionale

Il primo punto chiave che un consulente deve sapere è che le dinamiche dell’azienda su cui sta intervenendo sono spesso meccanismi peculiari. I suoi clienti hanno esigenze reali, che non si possono affrontare con una soluzione già pronta.

Il consulente direzionale ha un responsabilità importante, perché della sua capacità di leggere la situazione può dipendere la vita di un’impresa. Spesso questo aspetto si matura direttamente sul campo, conoscendo le dinamiche e le strategie, ma soprattutto sviluppando la capacità di implementarne di nuove quando serve.

Ogni impresa è un organismo complesso e non si può limitarsi a osservare soltanto le questioni gestionali relative ad un singolo aspetto, perché risultato che si ottiene spesso è quello di riuscire a prevedere un crollo ed un collasso, che come strategia più ad ampio spettro sarebbe stato facile evitare.

In molti casi si interviene soltanto nei quadri alti, trascurando però aspetti fondamentali come per esempio le strategie commerciali, che devono essere costruite appositamente per la singola impresa.

Non capita di rado infatti che persone estremamente capaci nel loro campo si trovino a dover affrontare settori di business è strategia che non gli competono, tutto questo per una politica aziendale molto datata, che vede un modo di fare carriera che ormai si è rivelato inadatto per il modello di impresa moderno

Scegliere un consulente direzionale

Purtroppo molte aziende decidono di rivolgersi ad un consulente quando ormai la situazione si è fatta critica, pretendendo che un professionista, per quanto capace, faccia il miracolo. Se si intraprende un percorso di consulenza esterna, un’impresa deve capire ad ogni livello che può essere giunto il momento di cambiare.

Generare nuove strategie di gestione di processo o cercare di ottimizzare quelle vecchie e obsolescenti non necessariamente è sufficiente. I vari livelli del management devono essere aperti alla presenza di un consulente. Questi però non deve limitarsi a proporre dei diagrammi e a indire riunioni perché non basta.

Alla base di un buon consulente, infatti, non c’è l’immagine, per quanto importante, ma la sua formazione che deve essere accurata continua e sviluppata in maniera sincera per offrire risposte vere e proporre idee per salvare il business.

Marketing strategia aziendale e di vendita sono elementi che devono far parte del curriculum di un consulente, anche se non sono il suo campo. Questi servono perché sono strumenti indispensabili per poter vedere oltre le cortine dei piccoli settori per il quale questo professionista viene convocato.

Un’impresa non lavora a compartimenti stagni e deve essere sempre più diretta verso l’esterno, se desidera fare profitti, restare competitiva e non commettere errori di sottovalutazione che con la crescita tecnologica degli ultimi anni sono costati molto cari anche a colossi che sembravano indistruttibili.

Concludendo

I punti chiave sono: internazionalizzazione, acquisizioni e fusioni, posizionamento sul mercato, marketing strategico, indagini di mercato, consulenza di marketing, migliorare la rete di vendita, formazione, business coaching, rinnovo dei processi informativi, ristrutturazione dei processi interni.