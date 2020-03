Come conservare la fattura elettronica? Una delle domande più frequenti

NewTuscia – Una delle domande più richieste nell’ultimo periodo è quella relativa al come conservare la fattura elettronica, si tratta non solo di un obbligo imposto dalla legge ma anche una necessità per tutti coloro che vogliono mettersi al sicuro da possibili sentenze dei giudici o pesanti sanzioni amministrative.

Come conservare le fatture elettroniche e conservazione dei documenti contabili

La fattura elettronica è un documento che nasce in digitale e per il quale era necessario trovare una soluzione che affermasse la rilevanza legale dello stesso e dunque l’opponibilità in giudizio. La conservazione della fattura elettronica è quindi necessaria per poter opporre ai terzi eventuali pagamenti di varia natura che sono stati sostenuti e dunque sono certificati tramite fattura non cartacea ma digitale.

Il sistema ricalca sostanzialmente quello che impone la conservazione delle fatture cartacee all’interno di uno o più faldoni per un periodo relativamente lungo, all’incirca dieci anni per poter stare al sicuro da eventuali pretese altrui. Sappiamo che la conservazione dei documenti contabili dovrebbe essere mantenuta per almeno cinque anni ma, dal punto civilistico un periodo di dieci mette al sicuro qualsiasi pretesa altrui nel corso del tempo.

Modi di conservazione della fattura elettronica

Se dunque, la conservazione della fattura cartacea deve essere lunga almeno dieci anni, lo stesso discorso può essere fatto per la fattura elettronica che deve essere conservata per lo stesso periodo di tempo. Se mettiamo in relazione i due diversi modi di conservazione; sia cartacea che digitale ci rendiamo subito conto che in quest’ultimo caso, avremmo un vantaggio in termini di spazio e convenienza, anche un bambino infatti si renderebbe conto delle maggiore praticità della conservazione digitale rispetto a quella cartacea.

Oltretutto sono moltissimi gli istituti pubblici che svolgono gratuitamente questo servizio di conservazione della fattura elettronica, risparmiando molto tempo e spazio ai fruitori. Ecco come funziona ad esempio la conservazione della fattura elettronica attraverso il sito web dell’Agenzia delle entrate.

Come conservare la fattura elettronica: il servizio dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate a seguito dell’obbligo di legge alla conservazione delle fatture elettroniche, offre questo servizio in maniera gratuita a tutti i fruitori che desiderano sfruttarlo. Gli imprenditori e anche tutti coloro che hanno a che fare quotidianamente con fatture e documenti sanno che non si deve conservare esclusivamente la fattura elettronica ma anche una serie di documenti anteriori e posteriori necessari alla validità della stessa.

Se tale operazione viene effettuata dall’agenzia ovviamente è molto più conveniente ed organizzata anche se la stessa si tutela da eventuali violazioni di diritti dei terzi a lei non imputabili. Ragion per cui usufruire di questo servizio gratuito apporta dei pro e dei contro. Chi volesse consultare ad esempio le proprie fatture elettroniche dovrebbe estrarle dal cassetto previdenziale attraverso una procedura tutta’altro che semplice e intuitiva allo stesso modo è fondamentale avere molteplici documenti e non solo uno.

Ecco perché per la conservazione della fattura elettronica spesso si utilizzano dei programmi a pagamento che però offrono delle tutele maggiori e semplicità di consultazione. Tutti questi servizi vengono offerti a fronte di un pagamento non eccessivo che può risultare utile per mettere i clienti al riparo da processi amministrativi e sanzioni pecuniarie che possono raggiungere anche cifre esorbitanti. La conservazione della fattura elettronica è importantisisma per operare in sicurezza sul mercato.