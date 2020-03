Confcommercio Lazio Nord, accesso agevolazioni previste nel Decreto Cura Italia

NewTuscia – ROMA – Comunichiamo a tutte le imprese che nel nostro sito www.confcommerciolazionord.it è possibile consultare tutta la normativa e compilare un form per accedere alle agevolazioni previste nel Decreto Cura Italia.

Considerato che il periodo di sospensione delle attività è tra i migliori dell’anno e che gli approvvigionamenti sono già all’interno delle attività, sono necessarie norme straordinarie che blocchino tutte le scadenze dei pagamenti (affitti, utenze, fornitori).

Le misure adottate dal Governo sono parziali ed insufficienti affinché le piccole imprese commerciali possano superare questo difficilissimo momento.

Pensare che erogando 600 € ad ogni impresa sia sufficiente per consentire la riapertura è utopistico, visto che non bastano nemmeno per pagare il 50% del canone medio di locazione mensile.

Condividiamo il proposito che nessuno verrà lasciato indietro, ma con questi interventi la micro impresa non potrà essere salvata.

Il Presidente

Leonardo Tosti