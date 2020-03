Viterbese Castrense, ripresa allenamenti prima squadra rinviata al 21 marzo

NewTuscia – VITERBO – La A.S. Viterbese comunica che, in accordo con i calciatori, la ripresa degli allenamenti è fissata per il 21/03/2020, anzichè per il 17/03/2020, salvo poi ulteriori disposizioni emanate dalla FIGC e dall’AIC.

La società gialloblu ribadisce, inoltre, di seguire tutte le norme del caso e le disposizioni già emanate con Decreto Ministeriale e, quindi, di rimanere a casa in questo importante momento di emergenza.