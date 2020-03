“Si provveda con massima urgenza a distribuire kit di protezione agli operatori sanitari”

NewTuscia . VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera della Isde indirizzata alla Asl di Viterbo, alla regione, all’ordine dei medici e alla Fimmg.

“L’Associazione italiana medici per l’ambiente – Isde ( International society of doctors for the environment) di Viterbo, preso atto che, ancora oggi nel Distretto C della Asl di Viterbo, non sono stati distribuiti i kit di protezione -Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)- da infezione da Covid-19 ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici di continuità assistenziale (guardia medica), chiede che si provveda con la massima urgenza a tale distribuzione in modo da permettere agli operatori sanitari di svolgere le attività assistenziali in sicurezza per la propria ed altrui salute.”

Dottoressa Antonella Litta

referente per Viterbo dell’Associazione medici per l’ambiente

Isde- (International Society of Doctors for the Environment – Italia)