Prorogato al 22 aprile 2020 il Bando di concorso per la presentazione di domande di contributo per l’esercizio 2020

NewTuscia – VITERBO – Al fine di favorire la massima partecipazione al Bando con scadenza 20 marzo 2020, si comunica che il termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali è stato prorogato al giorno 22/04/2020.

Gli organi della Fondazione delibereranno entro il 22/05/2020 la scelta delle iniziative da finanziare ed il relativo ammontare di intervento fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Si ricorda che gli stanziamento previsti sono di 100.000,00 € per iniziative ricadenti nel settore “Arte, attività e beni culturali” e di €. 50.000,00 per iniziative relative al settore “Educazione, istruzione e formazione”

L’importo massimo assegnabile per ogni singolo intervento è fissato in €. 8.000,00 per il settore “Arte, attività e beni culturali”, €. 7.000,00 per il settore “Educazione, istruzione e formazione”. Ciascun richiedente potrà presentare domanda di contributo per un solo progetto.

La modulistica per la presentazione delle domande è disponibile presso la Segreteria della Fondazione oppure direttamente scaricabile dal sito internet www.fondazionecarivit.it, nella sezione Bandi.

Per informazioni: 0761/34.42.22, segreteria@fondazionecarivit.it.

Fondazione Carivit