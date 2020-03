Interventi gratuiti a favore della popolazione over 65

NewTuscia . VITERBO – “Il S.A.I. Onlus – Sportello d’Ascolto Integrato , del Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo, da sempre attento alle emergenze sociali del territorio di Viterbo e provincia, per esprimere la sua solidarietà e vicinanza a tutta quella parte della popolazione over 65 maggiormente soggetta all’isolamento in questo periodo, offre la possibilità alle persone che rientrano in questa situazione, di usufruire di un colloquio telefonico gratuito di sostegno e supporto psicologico con i nostri professionisti.

Per prenotare il colloquio contattare il numero 320 802 6378 dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,30.

L’iniziativa, attiva sin da subito e fino al 3 Aprile 2020 é promossa dal Direttore del S.A.I., il Dott. Paolo Dattilo, dal Vice Direttore, la Dott.ssa Valentina Tanini e da tutta l’equipe multidisciplinare che opera all’interno dello Sportello.

Chiama il S.A.I…noi ci siamo per offrirti il nostro aiuto!



S.A.I. onlus

Centro per gli Studi Criminologici