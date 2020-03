Coronavirus, Giannini (Lega): aumentare posti letto nella terapia intensiva al grassi di ostia

NewTuscia – ROMA – Un’interrogazione urgente indirizzata al presidente della Regione Lazio e all’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, “per sapere il motivo per il quale l’Asl Roma 3 sarebbe contraria all’ampliamento, di appena 8 unità, dei posti letto nella terapia intensiva del presidio ospedaliero Grassi di Ostia e se risponde a verità che la struttura che ospiterà il “Covid 3 Hospital” sarà l’Istituto clinico cardiologico Casalpalocco”. E’ quanto ha chiesto oggi Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega e membro della commissione Sanità. “In base al report quotidiano fornito dalle Asl della Regione, al momento – prosegue – sono 436 i casi positivi al Covid-19.

Di questi, 142 sono in isolamento domiciliare, 31 soggetti dei 223 sono ricoverati non in terapia intensive, 16 sono deceduti e 24 sono guariti. Un bollettino di ‘guerra’ quotidiano insomma, che presenta la necessità, da parte della Regione, di aumentare i posti letto nei reparti di terapia intensiva delle strutture del servizio sanitario regionale compreso il presidio ospedaliero del ‘Grassi’ per il quale anche le organizzazioni sindacali sostengono che gli attuali 10 posti letto potrebbero aumentare di 8 unità (per un totale di 18 posti) e che i direttori del presidio ospedaliero lidense avrebbero già chiesto alla direzione sanitaria dell’ASL Roma 3 di prevedere l’ampliamento del reparto ma la direzione medesima sarebbe contraria all’intervento”.

“A questo punto – conclude Giannini – ci chiediamo quale eventuale visione strategica determinerà la negazione all’aumento dei posti letto di terapia intensiva presso il Grassi di Ostia consentendo, invece, la realizzazione di un Covid 3 Hospital presso l’Istituto clinico cardiologico Casalpalocco”.