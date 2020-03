Coronavirus. D’Amato: “Da domani parte la nuova app ‘Lazio Doctor Covid’ “

NewTuscia – ROMA – “Parte domani la nuova app della Regione ‘Lazio Doctor COVID’ in collaborazione con i medici di medicina generale in particolare con la collaborazione del vice segretario nazionale della FIMMG, Pierluigi Bartoletti e che permetterà un rapido ed immediato monitoraggio delle persone che si trovano in sorveglianza domiciliare.

Il medico potrà accedere online o attraverso la app, che partirà prima per Android e a seguire per IOS, stabilendo così un contatto diretto con il paziente per la sorveglianza sanitaria a distanza in totale sicurezza”.

Lo annuncia l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.