Capodimonte, medico di base positivo al Covid-19

NewTuscia – CAPODIMONTE – Medico di base di Capodimonte tra i sei casi odierni di persone risultate positive al Covid-19 nella provincia di Viterbo. Sale così a 37 il numero totale dei positivi Covid-19 nella Tuscia.

L’uomo, in quarantena da diversi giorni, non è in gravi condizioni. Gli esperti della Asl con i due Toc, Team Operativi Coronavirus, dovranno ricostruire dettagliatamente la rete di contatti del dottore nelle precedenti due settimane al fine di individuare possibili casi di persone contagiate.