Sudisti Italiani: “Giuseppe Conte ratifichi un decreto per l’apertura e il funzionamento degli ospedali ‘fantasma’ costruiti nel Sud Italia e mai utilizzati”

NewTuscia – ROMA – “Povero Sud, ora la verità viene a galla” sostengono i vertici del Movimento dei Sudisti Italiani, i quali sottolineano anche che : “La Sanità nel Sud Italia è rimasta indietro rispetto a quella del Nord Italia: la colpa è della mafia che non ha permesso il progredire di questi territori e della sua popolazione che ha solo sfruttato e resa povera.

Il Sud Italia, pertanto, è rimasto indietro anche per quanto attiene la Sanità.