Covid-19, ordinanze del sindaco di Bevagna per apertura C.O.C. e afflussi in Comune

NewTuscia – BEVAGNA – Il sindaco di Bevagna, Annarita Falsacappa, ha firmato negli scorsi giorni due ordinanze in ottemperanza agli ultimi Decreti del presidente del Consiglio dei ministri, volte a contrastare la diffusione del Covid-19. L’ordinanza numero 14 di mercoledì 11 marzo garantisce l’apertura del Centro operativo comunale (C.O.C.) per emergenza sanitaria. In questa maniera verrà assicurata la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione. Il C.O.C. di Bevagna è stato attivato al Comando di polizia locale di corso Matteotti. All’interno del Centro operativo è stata costituita una centrale operativa, che fornirà informazioni e assistenza alla popolazione. Oltre alla polizia locale, il Centro operativo comunale vede anche la collaborazione dell’associazione di volontario di protezione civile Emergenza Calamità Bevagna (ECB). Il personale risponde alle domande dei cittadini dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 al numero 0742/360848. A supporto del Centro, oltre al personale del Comune, anche il sindaco Falsacappa (che coordinerà il tutto) e l’assessore Bonetti. Oltre a gestire il C.O.C., la polizia locale sta svolgendo ripetuti controlli sul territorio (circolazione delle persone, chiusura delle attività commerciali). I pattugliamenti e i controlli stradali vengono effettuati con i carabinieri della locale Stazione di Bevagna.

AFFLUSSI IN COMUNE – Inoltre, con l’ordinanza numero 15 del 12 marzo 2020, il sindaco Annarita Falsacappa ha regolamento gli afflussi dell’utenza esterna nella sede comunale, fino al prossimo 3 aprile. L’obiettivo è quello di contenere e limitare la presenza contemporanea di più persone negli uffici pubblici. In questa situazione il Comune garantirà i servizi essenziali; il mancato rispetto dell’ordinanza comporta la violazione dell’articolo 650 del Codice Penale. Ecco come fare per contattare i vari uffici e servizi del Comune di Bevagna:

POLIZIA LOCALE CENTRO OPERATIVO COMUNALE INFORMAZIONI E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE EMERGENZA COVID-19

Richieste di intervento, informazioni o per fissare appuntamenti con la POLIZIA LOCALE tel. 0742360848 (dalle ore 09,30alle ore12,30 – dalle ore 15,00alle ore18,00). comune.bevagna@postacert.umbria.it – polizialocale@comune.bevagna.pg.it

Sportello SUAPE (Sportello Unico Attività Edilizie e Produttive)

– le pratiche edilizie e di attività produttive (attività commerciali ed assimilate) verranno accettate tramite il portale dedicato SUAPE 3.0 accessibile dal sito istituzionale del Comune;

-le altre pratiche e/o comunicazioni non presentabili tramite SUAPE e/o comunicazioni verranno accettate solamente tramite e-mail al seguente recapito pec: comune.bevagna@postacert.umbria.it;

– le richieste di informazione verranno evase solo tramite contatto telefonico dalle ore 10,00 alle ore 12,30 ai seguenti recapiti: ATTIVITA’ EDILIZIE (0742368121 – 0742368122) – ATTIVITÀ PRODUTTIVE commerciali ed assimilate (0742368124);

per eventuali urgenze e/o altre pratiche, l’accesso agli uffici sarà consentito solo previo appuntamento telefonico da concordare tramite i seguenti recapiti telefonici: ATTIVITA’ EDILIZIE (0742368122-0742368133) – ATTIVITÀ PRODUTTIVE (0742368124);

Autorizzazioni di competenza dell’AREA LAVORI PUBBLICI

Le richieste dovranno essere inviate tramite pec comune.bevagna@postacert.umbria.it. Le richieste di informazione verranno evase solo tramite contatto telefonico o mail ai seguenti recapiti telefonici 0742368122- 0742368120, secondo il seguente orario: il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

AREA AMMINISTRATIVA – SOCIO ASSISTENZIALE – SVILUPPO ECONOMICO

le richieste di informazione verranno evase solo tramite contatto telefonico ai seguenti recapiti durante il seguente orario: dalle 10:00 alle 13:00

– UFFICIO PROTOCOLLO – SERVIZI SOCIALI – ASSISTENTE SOCIALE – UFFICIO CULTURA-TURISMO – UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO

0742368130 b.dominici@comune.bevagna.pg.it; 0742368113 r.frontani@comune.bevagna.pg.it; 0742368129assistentesociale@comune.bevagna.pg.it;0742360123 eventi@comune.bevagna.pg.it; 0742368124 a.fichera@comune.bevagna.pg.it

per eventuali urgenze e/o altre pratiche, l’accesso agli uffici sarà consentito solo previo appuntamento telefonico da concordare tramite i suddetti recapiti telefonici.

SERVIZI DEMOGRAFICI – ANAGRAFE

pratiche di residenza: verranno accettate solamente tramite mail, pec, fax ai seguenti recapiti: mail: demografici@comune.bevagna.pg.it pec: comune.bevagna@postacert.umbria.it; fax:0742361523

(per richiedere conferma di ricezione chiamare i seguenti numeri: 0742361523 0742368128)

Carte di identità e altre pratiche di estrema e documentata urgenza: – l’accesso agli uffici sarà consentito solo tramite appuntamento al n. 0742368128

SERVIZI DEMOGRAFICI – STATO CIVILE

Sono sospesi i seguenti procedimenti: -pubblicazione di matrimonio / celebrazione matrimoni / unioni civili; -procedura di divorzio / separazione; -consegna decreto concessione cittadinanza italiana per richiesta giuramento; -cittadinanza art. 4 c. 2 Legge 91/92; -dichiarazione di nascita.

Eventuali accessi agli Uffici per pratiche legate a motivi di urgenza motivata e comprovata verranno valutati dal personale addetto. – l’accesso agli uffici sarà consentito solo tramite appuntamento al n. 0742368128.

SERVIZI CIMITERIALI

Saranno garantiti i servizi cimiteriali relativi alla tumulazione/inumazione di prossimi congiunti deceduti: l’ufficio riceverà, previo appuntamento, un (1) familiare del deceduto od un (1) rappresentante dell’agenzia incaricata delle esequie.

le richieste di informazione verranno evase solo tramite contatto telefonico o mail ai seguenti recapiti: – telefono 0742/368121 – secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle

ore 13,00; – k.salari@comune.bevagna.pg.it;

l’accesso agli uffici sarà consentito solo ad una persona alla volta e l’ingresso avverrà solo dopo l’uscita dell’utente precedente.

UFFICIO TRIBUTI

le pratiche relative a dichiarazioni, variazioni, cessazioni o altre richieste verranno accettate solamente tramite:

-mail: tributi@comune.bevagna.pg.it

-pec: comune.bevagna@postacert.umbria.it; le richieste di informazione verranno evase solo tramite contatto telefonico dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai seguenti recapiti 0742368119.