Covid-19, Acquasparta, sindaco Montani su positivi: “Si tratta di contagio esterno, situazione sotto controllo, avviata sanificazione strade e piazze”

NewTuscia – ACQUASPARTA (TERNI) – Il sindaco Giovanni Montani ha affidato stamattina all’ufficio stampa della Provincia di Terni una nota sui due casi di positività al COVID-19 registrati ieri ad Acquasparta. “Si tratta di un contagio avvenuto esternamente alla comunità locale”, specifica il sindaco aggiungendo che “i due contagiati hanno iniziato ad accusare sintomi una volta tornati ad Acquasparta dopo essere stati fuori regione per alcuni giorni”.

“La profilassi dell’Usl – sottolinea il sindaco – è già iniziata e sono state attivate tutte le procedure previste. Ribadisco quanto già detto ieri e cioè che i due soggetti contagiati sono persone estremamente responsabili e che già da giorni si sono messe volontariamente in isolamento fiduciario e non sono entrate in contatto con soggetti esterni all’ambiente famigliare.

Il Comune di Acquasparta – fa sapere poi Montani – grazie alla preziosa collaborazione della protezione civile, ha effettuato una serie di operazioni di sanificazione di strade, vie e piazze del centro storico e prossimamente estenderà le attività anche alle frazioni. La situazione è sotto controllo e non ci sono focolai locali. Chiedo a tutti i cittadini – conclude – la massima collaborazione rinnovando l’appello a rispettare le prescrizioni e a rimanere in casa”.