“C’è un cadavere tra noi”: Michelangelo Gregori offre uno spettacolo da casa per tutti

NewTuscia – GROTTE DI CASTRO – In tempi di #iorestoacasa, è bello segnalare l’evento on line organizzato da Michelangelo Gregori, originario di Grotte di Castro che festeggerà il suo compleanno il 27 marzo prossimo, giustamente in casa.

Il poliedrico artista viterbese, che speriamo presto di rivedere su Sbobtv, per questa occasione ha deciso di regalare e condividere con tutti una sua commedia, portata in scena e registrata 10 anni fa, attraverso una première su Youtube.

Il fortunato atto unico dal titolo: “C’è un cadavere tra noi” è interpretato da un personaggio molto noto nella Tuscia, l’attore Pietro Benedetti e dalla bravissima Claudia De Luca, oltre a Marco Piccinelli, anche lui conosciuto nelle nostre zone, in veste di cantante nella Compagnia della Rupe.



La regia è di Rocco Pugliese Eerola, apprezzato scenografo e regista d’opera lirica, stavolta in uno dei rarissimi interventi nella prosa che mette in scena la sua visione del testo drammaturgico coadiuvata dalle scene dello spagnolo Feliciano Gavira Alba con l’inserimento di videoproiezioni a cura di Daniele Ercolani.

Il testo scritto da Gregori, proprio in questi tempi di Coronavirus è un viaggio tragicomico nel rapporto di coppia tra le mura domestiche, dove l’esilarante “Cadavere” è il punto di rottura.

Proprio in questi momenti casalinghi che tutti viviamo, l’irriverente spettacolo sarà un momento di riflessione e risate, e anche l’occasione per festeggiare l’autore.

Questi momenti di condivisione ci offrono la possibilità anche di portare a riflettere sulla cultura, in tempi di teatri e cinema chiusi.

Come per stessa ammissione di Michelangelo “ Sono felice di mettere a disposizione un piccolo momento di allegria per festeggiare i miei 39 anni, per i 40 ci vediamo a teatro tutti insieme”.

Per poter vedere gratuitamente la pièce teatrale basterà collegarsi sulla pagina youtube dell’autore o a questo indirizzo, dove il countdown è già iniziato ed è possibile mettere un promemoria personale:

https://youtu.be/xx40q3Zsmjk

Il live è fissato per le 21:30 del 27 Marzo 2020, dopo la prima comunque la commedia rimarrà disponibile sul canale.

A questo punto, Auguri e Buona visione a tutti #celafaremo