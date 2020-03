Audiomessaggio del sindaco di Arena per Viterbo: “State a casa, alcuni ancora non rispettano le misure anti-Coronavirus” (Video)

NewTuscia – VITERBO – “C’è ancora gente che non ha capito che deve rispettare le norme volute dal Governo per evitare il diffondersi del contagio”.

A parlare è il sindaco di Viterbo Giovanni Arena che, con un audio che sta circolando con altoparlante per le vie di Viterbo, sta invogliando gli “irriducibili” a tornare a casa e a rispettare in toto le norme del Dpcm governativo che prevede, se si viene trovati in giro senza una valida ragione legata al lavoro, alla salute o a motivazioni urgenti documentabili (per esempio l’assistenza ad una parente non autosufficiente) la denuncia penale con l’arresto tra le possibili ipotesi di condanna.

“Cittadine e cittadini, stiamo combattendo una guerra contro un nemico – dice nell’audiomessaggio Arena – invisibile e molto insidioso per la nostra stessa vita. Purtroppo qualcuno sta avendo ancora un comportamento superficiale: non rischiamo di trovarci in una situazione come quella dei nostri fratelli bergamaschi che sono costretti a contare un morto ogni mezz’ora, dobbiamo assolutamente rimanere a casa anche se le restrizioni prevedono alcune eccezioni. Evitiamo di utilizzarle. Saremo costretti a rinforzare i controlli e a denunciare i trasgressori. Dobbiamo evitare che il contagio possa propagarsi. Ringrazio tutte le famiglie che stanno rispettando perfettamente le prescrizioni. Chi è costretto a uscire eviti qualsiasi contatto, rispetti le distanze e lavi spesso le mani. Rimaniamo assolutamente a casa fino al 25 marzo e vedrete che piano piano tutto ritornerà come prima”.