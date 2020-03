Un concorso per una scultura lignea: idea per superare la noia da “ritiro forzato” per il Coronavirus

NewTuscia – TARQUINIA – Un concorso di scultura lignea per vincere la noia da isolamento in tempo di coronavirus. È il contest “Io l’ho superato così”.

L’artista tarquiniese Mario Fabbri chiama a raccolta tutte le persone che, armate di fantasia, vogliono realizzare un’opera di legno e inviarne la foto entro la fine della quarantena. La più bella sarà scelta da Fabbri che, per premio, donerà al vincitore una sua scultura.

“Dovremo passare molti giorni in casa – afferma Mario Fabbri -. Ci sono tante persone, dai bambini agli adulti fino ad arrivare agli anziani che hanno tempo libero. Vorrei così condividere la mia passione per il legno insieme a loro, invitandoli a usare l’immaginazione per realizzare una scultura o un bassorilievo, poi da fotografare. Le immagini dovranno essere inviate all’email sculturemf@gmail.com o sulla pagina facebook “MF sculture” Partecipare è molto semplice. Pongo una sola condizione: quella di non essere professionisti del settore. Il mio, infatti, vuole essere un modo di trascorre piacevolmente questi giorni che ci vedono tutti uniti nel tentare di limitare il più possibile la diffusione del contagio. Mi auguro una grande partecipazione e, quando, l’emergenza sarà passata mi piacerebbe anche organizzare una mostra collettiva, in cui tenere la cerimonia di premiazione”.