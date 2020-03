Tarquinia: la Santa Messa in diretta tv

NewTuscia – TARQUINIA – A Tarquinia la Santa Messa è in diretta tv. Essendo sospesa la fruizione “dal vivo” da parte dei fedeli delle celebrazioni eucaristiche all’interno delle chiese, a causa delle misure messe in atto per contenere la diffusione da Covid-19, è stata pensata questa iniziativa che permetterà ai cittadini di rimanere in contatto con la chiesa Madonna dell’Ulivo.

Il servizio, offerto dalla televisione locale Mediapress in collaborazione con la Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e con lextra.news, permetterà la visione della Santa Messa sulle pagine Facebook e Youtube di Mediapress Web Tv e sui canali social della parrocchia.

L’annuncio è stato dato da Monsignor Rinaldo Copponi, Parroco del Duomo di Tarquinia e vicario del Vescovo, nell’ultimo tg di Mediapress, ed è stato accolto subito con entusiasmo dai fedeli. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta dalla Chiesa Madonna dell’Ulivo a partire dalle ore 11:00.