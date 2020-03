Prima vittima di Coronavirus nella Tuscia: è una 79enne di Bolsena

NewTuscia – BOLSENA – Primo morto nella Tuscia per Covid-19. Si tratta di una 79enne di Bolsena che era stata segnalata oggi tra i nuovi tre casi positivi al test per infezione da Coronavirus.

Era ricoverata all’ospedale di

Belcolle al reparto malattie infettive e, da quanto se n’è saputo, era affetta anche da altre patologie al cuore: come, purtroppo, per tanti altri casi in Italia, il virus ha colpito soprattuto gli anziani già debilitati per altre malattie.

“Ho già fatto pervenire la mia vicinanza alla comunità di Bolsena, colpita stasera dalla prima vittima da Coronavirus nel territorio della Tuscia. Questo ci deve rendere ancora più responsabili e seri in questa lotta!”.

Così il sindaco di Bagnoregio Luca Profili che, appena saputo del decesso della prima persona da Coronavirus nel Viterbese, ha subito inviato le sue condoglianze alla comunità bolsenese.

Alla famiglia della signora scomparsa arrivino le condoglianze anche della nostra redazione.