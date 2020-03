A Valentano sanificazione delle strade il 17 e 24 marzo

NewTuscia – VALENTANO – Come comunicato nell’app istituzionale, martedì 17 e martedì 24, avranno luogo le attività di sanificazione delle strade.

Una ditta specializzata, dalle

ore 22:00 alle 04:00 del mattino, con utilizzo di prodotti non tossici provvederà alla sanitizzazione dei principali luoghi pubblici e successivamente degli spazi scolastici.

Si raccomanda alla cittadinanza la massima collaborazione, evitando di uscire e tenendo inoltre chiuse le proprie finestre.

Ricordo a tutti l’obbligo e il dovere morale per tutti di restare a casa e non uscire, se non per contingente necessità (motivi di salute, lavoro e approvigionamento di beni di primario bisogno), comunque munitui del previsto modulo di autocertificazione.

Viviamo un momento complesso.

Dobbiamo tutti di effettuare sacrifici necessari per tutelare la nostra salute e quella della cittadinanza tutta.