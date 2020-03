Sindaco Stirati: Emergenza Coronavirus forte raccomandazione a tutti i cittadini a restare a casa

NewTuscia – GUBBIO – Riceviamo e pubblichiamo. Si ribadisce a tutti i cittadini che l’indicazione fondamentale che viene dalle autorità sanitarie, in questo momento di emergenza per il coronavirus, è quella di restare a casa. La raccomandazione è rivolta in primo luogo alle persone anziane , ma in generale tutti devono evitare di uscire, in quanto, l’unico modo per contenere questo contagio fino ad isolarlo e a superarlo è evitare i contatti ravvicinati tra le persone.

Dobbiamo comportarci con grande senso di responsabilità anche se è evidente che è consentito andare a fare la spesa, andare in farmacia, uscire per problemi di assoluta necessità, ma evitando il più possibile di farlo in maniera arbitraria, capricciosa, soggettiva, nella convinzione che se siamo in salute non corriamo rischi. In realtà il contagio può essere determinato da chi è portatore del virus senza saperlo, è asintomatico e quindi, entrando in contatto con altre persone lo può propagare. E’ una raccomandazione forte che rivolgiamo a tutti i cittadini per evitare assembramenti e rapporti troppo ravvicinati tra le persone.