Palermo, Viabilità. Interventi sulle strade delle Madonie

NewTuscia – PALERMO – Riceviamo e pubblichiamo. Si è tenuta stamani – a seguito dell’emergenza coronavirus in teleconferenza – la riunione, già programmata, convocata dal Sindaco Metropolitano Leoluca Orlando, con i Sindaci Unione dei Comuni delle Madonie, utile a fare il punto sulla situazione dei progetti degli interventi sulle strade delle Madonie, rientranti nei finanziamenti SNAI (Sviluppo Nazionale Aree Interne), su richiesta del Consorzio SOSVIMA (Società Sviluppo Madonie).

Alla teleconferenza erano presenti, per la Città Metropolitana di Palermo, oltre al Sindaco Leoluca Orlando, la Capo di Gabinetto Anna Maria Mirto il Dirigente Direzione Viabilità Salvatore Pampalone e i RUP (responsabili unici progetti) degli interventi interessati; il Sindaco di San Mauro Castelverde, Giuseppe Minutilla, il vice Sindaco di Petralia Sottana, Santo Inguaggiato, il Sindaco di Petralia Soprana, Pietro Macaluso, per la SOSVIMA Alessandro Ficile e il Dirigente dell’Ufficio Speciale Regionale di Progettazione, Leonardo Santoro, che ha partecipato telefonicamente.

Nota dalla Direzione Viabilità Resp. Salvatore Pampalone:

di seguito i Progetti e la situazione progettuale:

Per la SP 11: il progetto esecutivo redatto dai tecnici della Città Metropolitana di Palermo è in attesa del decreto di finanziamento da parte dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture.

Per le SP 8 ed SP 58: l’Ufficio Speciale Regionale di Progettazione ha redatto il progetto definitivo.

Per la SP 119 : l’Ufficio Speciale Regionale di Progettazione ha trasmesso una bozza di computo metrico e si è in attesa dei sondaggi la cui gara saranno esperite il 16-3-2020 per passare alla progettazione esecutiva.

Per le SP 54 ed SP 113: l’Ufficio Speciale Regionale di Progettazione ha redatto il progetto definitivo.

Per la SP 9bis: l’Ufficio Speciale Regionale di Progettazione ha redatto il progetto definitivo,

le gare per l’affidamento dei sondaggi sono state aggiudicate rispettivamente il 20-2-2020 alla Ditta Ghea S.r.l. e il 25-2-2020 alla Ditta Geoproject S.r.l. , si è in attesa dei risultati dei sondaggi per passare alle progettazioni esecutive;

Per la SP 28: il progetto esecutivo redatto dai tecnici della Città Metropolitana di Palermo è in attesa del decreto di finanziamento da parte dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture ed è stato inviato all’approvazione in conferenza di servizi che si concluderà il 28-3-2020;

Per le SP 52 ed SP 60: l’Ufficio Speciale Regionale di Progettazione ha redatto il progetto esecutivo, il RUP sta verificando con i tecnici dell’Ufficio Speciale Regionale di Progettazione la documentazione per avviarne la validazione dopo l’approvazione in conferenza di servizi;

Nonostante l’annosa carenza di personale e le difficoltà operative degli uffici, nonché il momento critico che l’intera nazione sta attraversando, verranno profusi tutti gli sforzi necessari all’accelerazione dei tempi connessi all’espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei singoli progetti.

Verranno altresì intensificati i rapporti tra gli uffici tecnici della Città Metropolitana e l’Ufficio Speciale Regionale di Progettazione.

Il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando, ha disposto un monitoraggio costante e continuo delle varie fasi progettuali, per essere in condizione di fornire risposte puntuali al territorio.