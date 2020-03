CreAttivaMente Abili: “Situazione difficile ma ce la faremo”

NewTuscia – PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) – “Situazione difficile ma ce la faremo”. Ketty Zechin, presidente dell’associazione CreAttivaMente Abili di Piazzola Sul Brenta, parla dal territorio padovano uno dei primi ad essere duramente colpito dal COVID-19.

Inizia a pochi chilometri da Vo Euganeo, il primo comune italiano del padovano non solo zona rossa insieme a Codogno, ma dove è stata registrata la prima vittima, il “Viaggio per l’Italia con SuperAbile”, una raccolta di testimonianze in giro per la penisola ai tempi del Corona Virus.

“Il nostro territorio è in ginocchio – aggiunge Ketty, attivissima volontaria anche nella Proloco comunale -. Non si esce più di casa. Rispettiamo i divieti imposti. Anche perché ci sono diversi casi positivi anche qua in zona ed è molto facile essere contagiati. Nonostante un pò di preoccupazione, restiamo fiduciosi. Tutti gli eventi sono stati annullati. Il Mercatino dell’antiquariato – il più grande d’Europa, che si svolge ogni domenica del mese – una manifestazione unica che attraeva turisti da tutta Italia, è stato rinviato per il secondo mese di fila. Come pure il nostro Festival CreAttivaMente Abili 2020, dimostrazioni sportive, tornei, spazi di approfondimento, esibizione di sport paralimpici e non solo, al quale tra l’altro, era stata invitata a partecipare anche l’associazione SuperAbile Viterbo APS, è stato gioco forza annullato. Incrociamo le dita e pensiamo positivo”.