Ciambella (PD): “Iniziato un lavoro di raccolta di proposte circa i supporti da dare a piccole e medie imprese”

VITERBO – “Ho provveduto a trasmettere le proposte delle associazioni produttive ai Capigruppo di Camera e Senato, Del Rio e Marcucci.

Voglio ringraziare tutte le associazioni di categoria con cui da qualche giorno abbiamo iniziato un lavoro di raccolta di proposte circa gli incentivi e i supporti da dare alle tante piccole e medie imprese, alle partite iva e a tutto il mondo economico che oggi vive un momento drammatico a causa dell’emergenza sanitaria dovuta da Covid 19 anche nella nostra provincia. Un ringraziamento particolare ad Ance/ Confindustria, FEDERLAZIO, CNA, Confimprese, Confartigianato, Confcommercio, UNCI, Confagricoltura per il lavoro che hanno svolto e che mi ha permesso di costruire un dossier corposo.

Una volta raccolte le proposte che tenessero conto della specificità della nostra provincia avremmo dovuto con una delegazione rappresentarle al capogruppo alla Camera dei Deputati, On. Graziano Del Rio, che si è impegnato ad ascoltarci e a fare da tramite con il Governo e a lavorarci in fase di conversione del decreto stesso. Ovviamente la situazione è precipitata e non è stato possibile incontrarlo di persona a Roma, così non abbiamo rinunciato a far valutare il lavoro del nostro territorio e ho provveduto a recapitare il dossier a Del Rio mezzo email. Speriamo che anche il nostro sforzo possa essere stato utile per dare risposte ai tanti imprenditori, a tutti gli operatori economici che stanno vivendo un momento drammatico.

Le proposte variano dal riconoscimento dello stato di crisi per il turismo con misure specifiche da adottare, all’estensione di ammortizzatori sociali anche per le partite iva, al blocco della tassazione, della rottamazione delle cartelle esattoriali, all’assegnazione dell’ultimazione della Trasversale Orte/Civitavecchia ad un Commissario straordinario per avere certezza dell’ultimazione della stessa. Ci aspettiamo tutti una risposta importante dal Governo e speriamo di poter aver dato il nostro modesto contributo”.