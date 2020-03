Appello al Governo da parte dei sindaci dell’Umbria: “Siano adottate tutte le misure possibili a tutela dei nostri cittadini”

NewTuscia – Siamo Sindaci e mai come in questo frangente condividiamo il dovere e la responsabilità di difendere le nostre comunità nel loro bene più prezioso: la salute.

Ecco perché oggi rivolgiamo questo appello al Governo, affinché siano adottate tutte le misure possibili a tutela dei nostri cittadini.

Innanzitutto lo chiediamo per gli operatori della sanità che si trovano sul fronte di questa battaglia: a loro vanno assicurati i mezzi necessari per lavorare nel rispetto della propria e dell’altrui sicurezza, accelerando al massimo l’ingresso di nuove figure professionali, a tutti i livelli.

Per le Forze dell’Ordine impegnate sul campo, per far sì che vengano rispettate regole diventate sempre più stringenti; per loro chiediamo la dotazione di strumenti e personale indispensabili per agire in sicurezza.

Per i lavoratori che non possono stare a casa, affinché siano messi nelle condizioni di operare in piena sicurezza, evitando gli assembramenti, consentendo il rispetto della distanza interpersonale prevista dai DPCM emanati, adottando tutte le cautele indispensabili in questo particolare momento emergenziale.

Per gli operai e i dipendenti delle imprese che, nelle produzioni non strategiche o non interrompibili, possono e devono avere anch’essi il diritto di difendersi, rimanendo a casa.

A tutti gli altri va garantita l’agevolazione del lavoro agile (smart working) o l’utilizzo di ferie e cassa integrazione e comunque organizzazione del lavoro che eviti assembramenti e il mantenimento delle distanze di sicurezza.

Per gli operatori dei servizi sociali e per chi, in generale, è impegnato nel servizio pubblico di base, come gli operatori di front office, gli agenti della Polizia Locale e i nostri dipendenti in generale, per i quali valgono le medesime considerazioni appena fatte per le altre categorie di lavoratori impegnati in questa fase.

Per gli addetti del commercio e della grande distribuzione, per i quali siamo pronti anche noi sindaci a contribuire nell’individuazione di un’organizzazione diversa delle modalità attraverso le quali i cittadini si recano a fare la spesa; occorre prevedere anche per gli operatori del commercio il massimo della sicurezza e la possibilità di pause rispetto a ritmi che rischiano di diventare non sostenibili.

Abbiamo ritenuto necessario questo appello, perché oltre il condivisibile obbligo di restare tutti a casa, ci dobbiamo occupare e preoccupare di quelli che a casa non possono stare, cittadini e lavoratori impegnati per assicurare i servizi essenziali alla nostra comunità, verso i quali sentiamo il dovere morale di fare quanto possibile per tutelarli, oltre che una straordinaria riconoscenza.

Noi siamo pronti ad assumerci le nostre, consuete, responsabilità.

Francesco De Rebotti Sindaco di Narni

Andrea Romizi Sindaco di Perugia

Leonardo Latini Sindaco di Terni

Luciano Bacchetta Sindaco di Città di Castello

Giampiero Lattanzi Sindaco di Guardea

Francesca Mele Sindaco di Marsciano

Cristhian Betti Sindaco di Corciano

Lelizia Michelini Sindaco di Monte S. Maria Tiberina

Giulio Cherubini Sindaco di Panicale

Luciano Clementella Sindaco di Sangemini

Sauro Pasquali Sindaco di Passignano sul Trasimeno

Antonio Ruggiano Sindaco di Todi

Umberto De Augustinis Sindaco di Spoleto

Remigio Venanzi Sindaco di Polino

Giuseppe Malvetani Sindaco di Stroncone

Roberta Di Simone Sindaco di Valfabbrica

Fabio Angelucci Sindaco di Montecastrilli

Giovanni Bontempi Sindaco di Nocera Umbra

Stefano Paoluzzi Sindaco di Penna in Teverina

Diego Masella Sindaco di Fabro

Riccardo Bardelli Sindaco di Paciano

Manuel Petruccioli Sindaco di Giano dell’Umbria

Federico Gori Sindaco di Montecchio

Massimiliano Presciutti Sindaco di Gualdo Tadini

Angelo Larocca Sindaco Monteleone d’Orvieto

Marco Conticelli Sindaco di Parano

Alvaro Parca Sindaco di Giove

Antonio Liberati Sindaco di Otricoli

Fabio Di Gioia Sindaco di Arrone

Stefano Zuccherini Sindaco di Foligno

Marisa Angelini Sindaco di Monte Leone di Spoleto

Eridano Liberti Sindaco di Torgiano

Mirco Rinaldi Sindaco di Montone

Valentino Filippetti Sindaco di Parrano

Fausto Risini Sindaco di Città della Pieve

Michele Toniaccini Sindaco di Deruta

Giovanni Montani Sindaco di Acquasparta

Monia Ferracchiato Sindaco di Fossato Di Vico

Roberta Tardani Sindaco di Orvieto

Sauro Basili Sindaco di Allerona

Damiani Bernardini Sindaco di Baschi

Gianluca Moscioni Sindaco di Lisciano Niccone

Fabrizio Gareggia Sindaco di Cannara

Francesco Federici Sindaco di Massa Martana

Rachele Toccalozzi Sindaco di Montefranco

Moreno Landrini Sindaco di Spello

Giovanni Ciardo Sindaco di Alviano

Daniele Longaroni Sindaco di Castel Viscardo

Andrea Capponi Sindaco di Costacciaro

Enrico Valentini Sindaco di Gualdo Cattaneo

Stefania Proietti Sindaco di Assisi

Luciano Conti Sindaco di Avigliano Umbro

Maria Elena Minciaroni Sindaco di Tuoro

Guido Grillini Sindaco di Calvi dell’Umbria

Laura Pernazza Sindaco di Amelia

Enea Paladino Sindaco di Citerna

Elisa Sabbatini Sindaco Castel Ritaldi

Emilio Angelosanti Sindaco di Poggiodomo

Gianluca Filiberti Sindaco di Lugnano in Teverina

Giampiero Fugnanesi Sindaco di Sigillo

Gianluigi Maravalle Sindaco di Ficulle

Fabio Roncella Sindaco di Montegabbione

Filippo Maria Stirati Sindaco di Gubbio

Giacomo Chiodini Sindaco di Magione

Roberto Ferricelli Sindaco di Piegaro

Matteo Burico Sindaco di Castiglione del Lago

Nicola Alemmanno Sindaco di Norcia

Annarita Falsacappa Sindaco di Bevagna

Anna Iachettini Sindaco di Collazzone

Daniela Brugnossi Sindaco di Monte Castello di Vibio

Luigi Titta Sindaco di Montefalco