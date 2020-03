A Tarquinia numerose le consegne a domicilio

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo da Alberto Tosoni. Sul gruppo Facebook #iocomproatarquinia, a cui sono iscritti oltre 1.000 cittadini, sono numerose le attività che stanno proponendo servizi di consegna a domicilio sul territorio di Tarquinia. L’elenco è in costante aggiornamento, ma per ora quello pubblicato dall’Amministratore è il seguente.

Elenco numeri per CONSEGNE A DOMICILIO

Fattoria Velluti per carne bio: 389 028 9944

Podda Fattoria Pian degli Organi per formaggio: 3667182208

Società Agricola Maremma srls (Zacchini) per

acqua minerale, pellet, gas: 389 14 77 666

Caret per gas: 0766 855300

Arte e Caffè per caffè, liquori e simili:

388 8024773

La Turchina per farine, legumi, cereali e pasta bio: 3334821703, 3396707686

Aquarius per prodotti per animali: 0766 194 9056

PER CIBI GIA’ PRONTI CHE POSSONO ARRIVARE DIRETTAMENTE A CASA

Velcamare: 3288380075

Le due Orfanelle: 0766 856307

Food & More (pinsa e fritti): 0766840393

Pane, Pelle, Vino: 3208534847

Il Gatto e La Volpe (pizza e fritti): 3203164330, 3206205047, 3208844211

Yogorino: 3396477999

Ciri’s Pizza: 388368489, 3314526957, 07661900834

Il Falchetto (pizza e simili): 0766 858682

Belle Helene (prodotti di pasticceria): 0766196387

Il gruppo invita chiunque in questi giorni effettui consegne a domicilio sul territorio comunale a contattare gli amministratori per aggiornare l’elenco, aiutando così i concittadini ad avere tutti i generi di necessità a disposizione senza dover uscire da casa.

Tempi, eventuali costi e modalità di consegna dipendono ovviamente dai singoli esercenti; il gruppo svolge mera funzione informativa.

Non avendo potuto portare a termine l’organizzazione del servizio volontario di spesa per le categorie più a rischio, nonostante le tante adesioni e l’entusiasmo nato attorno all’iniziativa, gli iscritti del gruppo hanno pensato che diffondere queste informazioni per le consegne a domicilio potesse essere egualmente di supporto alla cittadinanza.