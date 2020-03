Sanificazione strade Viterbo, Perlorca: “Massima cura ed attenzione agli animali”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. “ NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. “ In ottemperanza a quanto stabilito dall’amministrazione comunale, riguardo alla sanificazione delle vie e delle strade cittadine, per la massima cura e attenzione agli animali, si specifica e si portano pertanto a conoscenza i detentori di colonie feline, che tale sanificazione verrà effettuata a raso del ciglio stradale e nei rovi o anfratti.

Prescindendo che il prodotto usato è assolutamente innocuo per la salute degli animali, si consiglia di voler porre particolare attenzione ad eventuali animali malati, con cucciolate numerose o comunque impossibilitati a muoversi, posizionati nei pressi dei marciapiedi, o all’interno delle sterpaglie limitrofe, al fine di evitare problematiche derivanti da tali condizioni. Per una maggiore sicurezza non far annusare marciapiedi e aiuole per 24 ore, gli animali potrebbero essere allergici a qualche componente.”

Il consigliere delegato