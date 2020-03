Grande successo per la commedia teatrale “NON C’È PIÙ NIENTE DA FARE”

NewTuscia – ROMA – Grande successo per il debutto in teatro per l’attore romano Emanuele Brabalonga, che lo ha visto recitare nello spettacolo “Non c’è più niente da fare”, in scena con il ruolo di protagonista al Teatro Petrolini di Roma.

Lo spettacolo, con la regia di Francesco Proietti, è una favola contemporanea, spigliata e divertente, arricchita dalle musiche di ‪Pietro Mascagni, che ci parla di un mondo di piccoli artisti improvvisati, di attori passionali ma squattrinati, di lavoro precario, di insicurezza sul futuro, di affetti semplici e valori autentici. Un omaggio a tutti gli attori sparsi qua e là per l’Italia che non si arrendono, e che sono decisi a combattere per non perdere l’unico luogo dove riescono a essere veramente felici: il teatro.

Una compagnia teatrale di Roma, composta da attori dilettanti, combatte affanni, solitudini e incertezze, allestendo spettacoli amatoriali. Professionisti, impiegati, pensionati, studenti e disoccupati, trovano nel teatro la loro dimensione: lì, sono felici. In cantiere un ambizioso progetto.

La cinica ed esasperante proprietaria dello spazio dove i nostri recitano, decide di sfrattarli per cedere i locali ad una Banca. Un cavillo legale permetterebbe loro di spuntarla, ma c’è una condizione… Vita reale e finzione scenica si accavallano, si intrecciano gli amori, le gelosie, gli scongiuri e le ripicche; tutto si aggroviglia, tutto si complica…

Barbalonga è un artista a tutto tondo, la cui popolarità e attitudine nel palcoscenico è arrivata fin dalla tenera età, iniziando la propria carriera interpretando alcuni ruoli da bambino all’interno di opere liriche del Teatro dell’ Opera di Roma. Romano, figlio d’arte, con madre attrice e cantante lirica e padre pianista concertista e direttore d’orchestra, entrambi stabili al Teatro dell’ Opera di Roma.

Favorito anche da un fisico imponente, grazie anche alla disciplina del body building che svolge a livello agonistico, ha interpretato diversi ruoli in film per il cinema e per la televisione importanti, ricordiamo “I casi del commissario Spada”, serie tv con Glauco Onorato;

“Orgoglio Coatto”, trasmissione televisiva con Carlo Verdone condotta da Piero Chiambretti; “Il pranzo della domenica”, film con Massimo Ghini; “Come un gatto in tangenziale”, film per il cinema del regista Riccardo Milani, con Antonio Albanese, Paola Cortellesi e Claudio

Amendola; “Dogman”, film per il cinema del regista Matteo Garrone; – “Maxi-processo”, docu-fiction prodotta da Rai Storia.

Prossimamente, a fine aprile l’attore Emanuele Barbalonga lo potremo seguire sugli schermi della Rai, nella fiction “IO TI CERCHERO’, la nuova serie crime accanto ad Alessandro Gassmann, con la regia do Gianluca Maria Tavarelli.

La serie, in 8 episodi, andrà in onda in 4 prime serate da lunedì 27 aprile 2020 su Rai 1.