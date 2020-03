EX. progettare l’abbandono, annullato l’evento di sabato 14 marzo

NewTuscia – TERNI – L’Organizzazione di EX. progettare l’abbandono comunica l’annullamento dell’evento previsto a Terni, in piazza del Mercato per sabato 14 Marzo p.v.. L’attuale stato di emergenza causato dal diffondersi del Covid-19 rende assolutamente necessaria la corretta adozione delle misure previste dal Governo al fine di evitare il diffondersi di ulteriori contagi.

EX. è uno dei sei progetti vincitori del bando “Creative Living Lab – II Edizione” promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea e Rigenerazione Urbana del MiBACT che dallo scorso Dicembre ha animato la centralissima piazza del Mercato con numerosi appuntamenti gratuiti aperti a tutta la cittadinanza.

EX. è un progetto di Demetra e Arciragazzi gli Anni in Tasca in partenariato con ADD Umbria, HackLab, Inter_valli, Ass. Ephebia e Ass. Cult. “Il Progetto…”