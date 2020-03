Diocesi Civita Castellana, il vescovo Rossi in diretta social

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La Diocesi di Civita Castellana ha deciso di dare vita, tutti i giorni, dalle ore 9, ad una meditazione mattutina quotidiana del Vescovo diocesano Mons. Romano Rossi, registrata nella Curia vescovile, e di ampliare la propria comunicazione nel contesto digitale con una presenza attiva nelle principali piattaforme attraverso due profili social, in diretta Facebook oppure in differita su Youtube.

La trasmissione, della durata di 15 minuti, intende aiutare a vivere il tempo di preparazione alla Pasqua, rafforzando il senso di comunità, alla luce della Parola di Dio.

La domenica il Vescovo celebrerà la Santa Messa alle ore 10, senza popolo, dalla Cattedrale di Civita Castellana, al suono antico delle campane per ricordare il momento della preghiera e per rimanere in contatto con i fedeli, sempre in diretta Facebook oppure in differita su Youtube.

«Si è creata una situazione che suscita ovviamente rammarico; tuttavia la gravità del momento che il Governo ha rappresentato nel suo ultimo Decreto ci impone di prenderci totalmente a cuore la responsabilità, per quanto può competerci, di collaborare alla diminuzione di ogni rischio di contagio. Non è una questione di centimetri di vicinanza, ma di profonda consapevolezza che è in gioco anche la credibilità della Chiesa come comunità sensibile al bene comune, non in termini riduttivi e minimalisti ma con piena assunzione e condivisione dei timori e delle preoccupazioni del nostro popolo» (dalla lettera del Vescovo ai Sacerdoti e diaconi del 9 marzo 2020).