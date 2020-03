Coronavirus, in Italia 15.113 casi. Salgono a 1.258 i guariti

NewTuscia – VITERBO – Salgono a 15.113 le persone positive al COVID-19 sul territorio italiano. 2.651 più di ieri. I guariti sono 1.258 e le vittime 1.016, 188 in un solo giorno.

Nel dettaglio il numero dei casi totali regione per regione:

Lombardia 8.725

Emilia-Romagna 1.947

Veneto 1.384

Piemonte 580

Marche 592

Liguria 274

Campania 179

Toscana 364

Sicilia 115

Lazio 200

Friuli-Venezia Giulia 167

Abruzzo 84

Puglia 104

Umbria 64

Bolzano 104

Calabria 33

Sardegna 39

Valle D’Aosta 27

Trento 107

Molise 16

Basilicata 8

Dai dati forniti dal commissario Borrelli risulta che il 98% dei deceduti dall’inizio dell’emergenza avesse oltre 60 anni ed il 67% delle vittime aveva “almeno una patologia pregressa” che ha compromesso la guarigione. “Solo nella giornata di oggi sono state distribuite 1.2 milioni di mascherine e continueremo a distribuirne giornalmente da un milione a un milione e mezzo”. Lo dichiara il commissario per l’emergenza da Coronavirus Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile che si è tenuta nel tardo pomeriggio.

Dopo le restrizioni disposte dai provvedimenti governativi per l’emergenza Coronavirus e la successiva stretta su controlli per arginare il contagio, sono stati 2.162 i “furbetti” denunciati per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”.