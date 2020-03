Coronavirus. Il sindaco di Montefiascone Paolini scrive a Donetti: “Ospedale a disposizione per ogni necessità”

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Il sindaco di Montefiascone Massimo Paolini ha scritto ieri una lettera al Direttore generale della Asl di Viterbo, Daniela Donetti, per mettere a disposizione l’ospedale del suo paese nel caso possa essere utile nell’emergenza Coronavirus.

“In considerazione dello stato di emergenza sanitaria in ci versa i Paese e che la priorità, in questo momento – scrive Paolini a Donetti – è il contenimento dell’epidemia del Covid-19, pur confidando vivamente che le misure attuate da Governo in questi giorni possano bloccare il diffondersi del virus, con la presente, vorrei sottoporre alla Sua attenzione la possibilità, nel caso in cui si renda necessario, di utilizzare il presidio ospedaliero di Montefiascone, per cercare le cure opportune ad eventuali contagiati”.

Ecco il testo completo della lettera: