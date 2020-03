Comune di Vetralla, completati gli interventi di sanificazione

NewTuscia – VETRALLA – Come da avviso emanato nella giornata di ieri dall’amministrazione del comune di Vetralla, sono partiti gli interventi di sanificazione delle strade, chiese, farmacie, oratori, centri polivalenti,uffici postali,luoghi pubblici di aggregazione in generale, marciapiedi, negozi, attività, studi medici, stazione, strade, strada Cassia e tutti quei punti nevralgici di ampia frequentazione. Gli interventi saranno ripetuti nei prossimi giorni. Ringraziamo tutti gli operatori e tutte le figure che, a vario titolo, si stanno adoperando in questa opera di sanificazione straordinaria per la tutela e salvaguardia della cittadinanza.

AMMINISTRAZIONE COMUNE VETRALLA