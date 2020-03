Ronciglione, fatta brillare dagli artificieri una busta esplosiva

NewTuscia – RONCIGLIONE – E’ stata fatta brillare la busta esplosiva ritrovata questa mattina da una dalla direttrice del centro di smistamento postale di Ronciglione.

I carabinieri si sono immediatamente diretti in strada Caprolatta. La busta è stata messa in una scatola e portata fuori dopo l’allontanamento di tutto il personale dell’ufficio, poi è stata fatta brillare dagli artificieri. Gli investigatori sono del parere che tra questo e il caso avvenuto ieri a Fabrica di Roma ci sia un collegamento, dato che la busta postale che ha ustionato le mani di una donna presenterebbe la stessa etichetta.

Sembrerebbe che la busta provenisse dal centro smistamento di Fiumicino.

La raccomandazione delle forze dell’ordine è di stare attenti alle buste imbottite, soprattutto se si dovessero riceverne senza essere attese. Vanno segnalati in generale i casi sospetti, come quello accorso oggi a Tarquinia, dove gli impiegati dell’ufficio postale hanno avvertito i carabinieri. Fortunatamente è stato subito chiaro che la busta non era dello stesso tipo delle altre ed infatti si è trattato di un falso allarme.